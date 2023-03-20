Video Yaşam Bursa'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 yaralı
Bursa'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 yaralı

20.03.2023 | 15:00

Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada park halindeki araca çarparak kontrolden çıkan otomobil, yoldan geçmekte olan anne ve 2 çocuğuna çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza Turgutalp mahallesi Tınaztepe sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Şahin Kaya(60) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın savrulan araç kaldırımda yürüyen anne Suriye uyruklu Zeyne Hamed (30)'e ve yanındaki kızı 6 yaşındaki Raide ile bebek arabasındaki 2 yaşındaki Abir'e çarparak durdu. Kaza sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

ANNESİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Yaralılardan 6 Yaşındaki Raide'nin annesinin elini bırakmaması dikkat çekti.

Yaralılardan 2 yaşındaki Abir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, anne ve diğer kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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