Bursa'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 yaralı 20.03.2023 | 15:00 Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada park halindeki araca çarparak kontrolden çıkan otomobil, yoldan geçmekte olan anne ve 2 çocuğuna çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Turgutalp mahallesi Tınaztepe sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Şahin Kaya(60) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın savrulan araç kaldırımda yürüyen anne Suriye uyruklu Zeyne Hamed (30)'e ve yanındaki kızı 6 yaşındaki Raide ile bebek arabasındaki 2 yaşındaki Abir'e çarparak durdu. Kaza sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.Yaralılardan 6 Yaşındaki Raide'nin annesinin elini bırakmaması dikkat çekti.Yaralılardan 2 yaşındaki Abir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, anne ve diğer kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.