Bursa'da kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi | Video
Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç mobilya dükkanına girdi.
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