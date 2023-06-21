Video Yaşam Bursa'da kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi | Video
Bursa'da kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi | Video

Bursa'da kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi | Video

21.06.2023 | 08:45

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç mobilya dükkanına girdi.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Nevzat M. idaresindeki otomobil lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak mobilya dükkanına girdi. Kazada mobilyacı dükkanının camları kırılırken eşyalar etrafa saçıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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