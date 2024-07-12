Bursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı | Video
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önce site korkuluklarına ardından park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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