Bursa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı | Video

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptı. Yaklaşık 70 metre savrulan araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü yaralandı.
Polis ekipleri ise başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alıp, trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.