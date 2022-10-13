Bursa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı | Video

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptı. Yaklaşık 70 metre savrulan araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem J. (47) İdaresindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler yaralanın yanına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen aracın patlama riskine karşı itfaiyeciler önlem alırken, sağlık görevlileri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.Polis ekipleri ise başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alıp, trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.