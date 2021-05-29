Video Yaşam Bursa'da korku dolu anlar! Mobilya fabrikasında yangın

Bursa'da korku dolu anlar! Mobilya fabrikasında yangın

Bursa'da korku dolu anlar! Mobilya fabrikasında yangın
29.05.2021 | 11:24

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasının kimyasal bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alınırken yangında maddi hasar oluştu.

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Yangın, Çalı Mahallesi Gri Cadde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın deposunda kimyasalların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alırken, yangında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili tahkikat başlattı.

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