Bursa'da korku dolu anlar! Mobilya fabrikasında yangın
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Dağda doğan buzağıyı taşıdığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu 29.05.2021 | 12:31
00:58
09:03
Antalya'da kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunma anı kamerada 29.05.2021 | 12:31
01:44
03:46
04:59
Antalya'da Ukraynalı kadın dağcı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı 29.05.2021 | 12:07
01:56
Sivas'taki taşlı cinayete ait görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş... 29.05.2021 | 12:01
02:02
Bursa'da korku dolu anlar! Mobilya fabrikasında yangın 29.05.2021 | 11:24
05:16
'Suçum yok, zaten birazdan çıkacağım' dedi, ilk o tutuklandı 29.05.2021 | 10:19
01:37
01:49
Gümüşhane'de yolda gördüğü yılanla sohbet eden vatandaş kamerada 29.05.2021 | 10:50
03:14
01:53
Diyarbakır merkezli 4 ilde kripto para operasyonu 29.05.2021 | 10:19
04:56
İstanbul’un fethi Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı 29.05.2021 | 10:20
00:10
Kocaelispor şampiyonluk turunda otobüsten düşen futbolcular kamerada 29.05.2021 | 08:50
06:10
00:32
00:53
Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü | Video 29.05.2021 | 00:42
01:40
Adana'da başlayan orman yangını sürüyor | Video 29.05.2021 | 00:05
01:38
Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi | Video 28.05.2021 | 21:59
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasının kimyasal bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alınırken yangında maddi hasar oluştu.
Yangın, Çalı Mahallesi Gri Cadde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın deposunda kimyasalların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alırken, yangında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili tahkikat başlattı.