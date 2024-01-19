Video Yaşam Bursa’da korkutan anlar... Yayanın hayatını kurtaran manevra kamerada | Video
Bursa’da korkutan anlar... Yayanın hayatını kurtaran manevra kamerada | Video

Bursa’da korkutan anlar... Yayanın hayatını kurtaran manevra kamerada | Video

19.01.2024 | 10:16

Bursa’da motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için hayat kurtaran manevrası kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karakuş idaresindeki motosiklet seyir halindeyken sağa dönmek için sinyal vererek şerit değiştirdi.

O esnada bir midibüsün önünden geçen yaya ile motosiklet sürücüsü göz göze geldi. Muhtemel bir kaza, motosiklet sürücüsü Karakuş'un bir anlık refleksi sayesinde kıl payı önlendi.

O anlar motosiklet sürücüsünün saniye saniye kask kamerasına yansıdı. O anları anlatan Mustafa K., "Ben de olayın şaşkınlığını yaşıyorum" dedi.

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