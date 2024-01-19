Bursa’da korkutan anlar... Yayanın hayatını kurtaran manevra kamerada | Video 19.01.2024 | 10:16 Bursa’da motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için hayat kurtaran manevrası kask kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karakuş idaresindeki motosiklet seyir halindeyken sağa dönmek için sinyal vererek şerit değiştirdi.O esnada bir midibüsün önünden geçen yaya ile motosiklet sürücüsü göz göze geldi. Muhtemel bir kaza, motosiklet sürücüsü Karakuş'un bir anlık refleksi sayesinde kıl payı önlendi.O anlar motosiklet sürücüsünün saniye saniye kask kamerasına yansıdı. O anları anlatan Mustafa K., "Ben de olayın şaşkınlığını yaşıyorum" dedi.