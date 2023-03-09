Video Yaşam Bursa’da korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video
Bursa’da korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video

Bursa’da korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video

09.03.2023 | 09:16

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 08:28'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı. İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

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