Bursa’da korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video
AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 08:28'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı. İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.
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