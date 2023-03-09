Bursa’da korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi: AFAD Kandilli son depremler listesi | Video

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 08:28'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı. İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.