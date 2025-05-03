Video Yaşam Bursa'da korkutan fabrika yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor | Video
Bursa'da korkutan fabrika yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor | Video

Bursa'da korkutan fabrika yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor | Video

03.05.2025 | 09:49

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi'nde iki fabrikanın arasındaki istif alanında başlayan yangın iki fabrikayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale ediyor.

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Çalı Mahallesi Eflatun Caddesi üzerindeki fabrikaların bulunduğu alanda 8.15'te yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 7-8 dakika gibi kısa sürede olay yerine geldi. Bir enerji ve gıda fabrikası ile plastik kasa imalatı yapan fabrikanın arasındaki istif alanında çıkan yangın iki tesisi de etkiledi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı sırada fabrikada çalışan işçilerin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bildirildi. Ancak yoğun duman nedeniyle çevredeki vatandaşlar da tedbir amaçlı uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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