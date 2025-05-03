Bursa'da korkutan fabrika yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor | Video
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi'nde iki fabrikanın arasındaki istif alanında başlayan yangın iki fabrikayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale ediyor.
Yangının çıktığı sırada fabrikada çalışan işçilerin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bildirildi. Ancak yoğun duman nedeniyle çevredeki vatandaşlar da tedbir amaçlı uzaklaştırıldı.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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