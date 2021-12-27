Video Yaşam Bursa'da korkutan yangın! Bir anda alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Bursa'da korkutan yangın! Bir anda alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Bursa'da korkutan yangın! Bir anda alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

27.12.2021 | 15:10

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Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

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