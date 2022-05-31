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OTOMATİK OYNAT
00:26
Bursa'da korkutan yangın: Traktör ve 2 ev küle döndü | Video 31.05.2022 | 09:38
01:50
Son yılların en büyük baskını!! 38 ilde dev 'Miras' operasyonu | Video 31.05.2022 | 09:26
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Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 31.05.2022 | 08:44
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Kaza yapan aracın motoru yola fırladı, ibre 120'de takılı kaldı | Video 31.05.2022 | 08:41
03:32
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Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video 30.05.2022 | 22:34
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02:43
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 30.05.2022 | 16:18
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Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 30.05.2022 | 16:08
01:14
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü | Video 30.05.2022 | 14:48
01:35
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı | Video 30.05.2022 | 14:50
02:30
İran'dan mehir için peşine takıldı, Başakşehir'de vurdu | Video 30.05.2022 | 14:35
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Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada | Video 30.05.2022 | 13:37
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Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama | Video 30.05.2022 | 10:37
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir traktör küle döndü.