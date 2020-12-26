Video Yaşam Bursa'da koronavirüs nedeniyle emzirme odasına birlikte alınmayan anne ve kızı hemşireye saldırdı | Video

Bursa'da koronavirüs nedeniyle emzirme odasına birlikte alınmayan anne ve kızı hemşireye saldırdı | Video

Bursa'da koronavirüs nedeniyle emzirme odasına birlikte alınmayan anne ve kızı hemşireye saldırdı | Video
26.12.2020 | 13:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi | Video 00:12
Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi | Video 26.12.2020 | 22:00
ABD’de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı | Video 00:28
ABD’de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı | Video 26.12.2020 | 19:17
Antalya'da ilginç olay! 'Gel çay içelim' teklifiyle intihardan vazgeçti! | Video 01:10
Antalya'da ilginç olay! 'Gel çay içelim' teklifiyle intihardan vazgeçti! | Video 26.12.2020 | 18:07
SON DAKİKA! Şanlıurfa'daki 5 kişinin öldüğü arazi kavgası dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:12
SON DAKİKA! Şanlıurfa'daki 5 kişinin öldüğü arazi kavgası dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.12.2020 | 17:21
Son Dakika Haberleri | Marmara Depremi'nin eli kulağında! 7.5'e varabilecek depremler... | Video 02:42
Son Dakika Haberleri | Marmara Depremi'nin eli kulağında! 7.5'e varabilecek depremler... | Video 26.12.2020 | 16:37
SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video 16:33
SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video 26.12.2020 | 16:44
Son dakika! Şanlıurfa'da arazi kavgası dehşeti: 5 ölü, 2 yaralı | Video 01:47
Son dakika! Şanlıurfa'da arazi kavgası dehşeti: 5 ölü, 2 yaralı | Video 26.12.2020 | 15:45
Van'da 3.8 şiddetinde deprem | Video 02:21
Van'da 3.8 şiddetinde deprem | Video 26.12.2020 | 15:28
Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:07
Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.12.2020 | 15:34
Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi | Video 01:16
Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi | Video 25.12.2020 | 17:26
Son Dakika: Tavuk çiftliğinde kumarhane! Koronavirüs yasağı varken kumar oynayan yüze yakın kişi yakalandı! | Video 01:26
Son Dakika: Tavuk çiftliğinde kumarhane! Koronavirüs yasağı varken kumar oynayan yüze yakın kişi yakalandı! | Video 26.12.2020 | 14:01
SON DAKİKA! Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem... Deprem sonrası ilk görüntüler | Video 02:02
SON DAKİKA! Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem... Deprem sonrası ilk görüntüler | Video 26.12.2020 | 14:49
Bursa'da koronavirüs nedeniyle emzirme odasına birlikte alınmayan anne ve kızı hemşireye saldırdı | Video 09:08
Bursa'da koronavirüs nedeniyle emzirme odasına birlikte alınmayan anne ve kızı hemşireye saldırdı | Video 26.12.2020 | 13:38
Hakkari'de yaban keçisinin karla mücadelesi böyle görüntülendi | Video 00:22
Hakkari'de yaban keçisinin karla mücadelesi böyle görüntülendi | Video 26.12.2020 | 13:19
Yasağı ihlal etti, Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi 03:54
Yasağı ihlal etti, "Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok" dedi 26.12.2020 | 13:19
Hem sahte içkilerle hem uyuşturucu maddelerle yakalanmışlardı. İşte o zehir yuvası! | Video 01:02
Hem sahte içkilerle hem uyuşturucu maddelerle yakalanmışlardı. İşte o zehir yuvası! | Video 26.12.2020 | 12:38
Son dakika! Vedat Milor'dan flaş midye ve balık açıklaması 'Pil yemek gibi' | Video 06:47
Son dakika! Vedat Milor'dan flaş midye ve balık açıklaması 'Pil yemek gibi' | Video 26.12.2020 | 12:21
Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi okunuşu dinle! Allah'ın 99 ismi Esmaü'l Hüsna Türkçe anlamları | Video 09:21
Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi okunuşu dinle! Allah'ın 99 ismi Esmaü'l Hüsna Türkçe anlamları | Video 26.12.2020 | 12:00
Iğdır'daki kurt sürüsü dehşeti kamerada! Köpekleri parçalayarak öldürdükten sonra... | Video 01:43
Iğdır'daki kurt sürüsü dehşeti kamerada! Köpekleri parçalayarak öldürdükten sonra... | Video 26.12.2020 | 12:12
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara | Video 02:09
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara | Video 26.12.2020 | 11:23

Bursa'da, bebeğini kontrole götüren Elif A. (26) ile annesi, emzirme odasına birlikte girmelerinin koronavirüs salgını nedeniyle yasak olduğunu söyleyen hemşire Hacer E.'ye saldırdı. Tehditler ve hakaretler de savuran anne-kızın hemşireyi tartakladığı anlar, hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık çalışanına saldırı, dün saat 11.30 sıralarında, Osmangazi ilçesindeki özel hastanede yaşandı. Elif A., annesiyle birlikte 2 aylık bebeğinin rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye geldi. Elif A. sıra beklerken, bebeğini emzirmek için annesiyle birlikte emzirme odasına yöneldi. Ancak Çocuk Servisi Klinik Sorumlusu olan hemşire Hacer E., pandemi tedbirleri kapsamında odaya yalnızca bebek ile annesinin girebileceğini söyledi. Ancak Elif A., annesinin de yanında odaya girmesi için ısrar etti. Elif A. ve annesi çıkan tartışmada, hemşire Hacer E.'ye saldırdı. Hemşirenin başörtüsünü çeken ve başörtüdeki iğnelerin hemşirenin kafasına batmasına neden olan anne-kıza güvenlik görevlileri müdahale etti. ?Beyaz kod? verilmesi üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, Elif A. ile hemşireyi ifadelerini almak için emniyete götürüldü. Hemşire Hacer E. kendisine saldıran anne-kızdan şikayetçi olurken, hastanede anneannesiyle kalan bebeğin rutin kontrolü doktoru tarafından yapıldı.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYEREK, DARBETTİ
Anne-kızın saldırı anında kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Hacer E., "İki, üç kez aynı taleple geldiler. Her geldiklerinde uyardık. Emzirecek olan başka bir anne sırada bekliyordu. Odanın boş olup olmadığını sorunca kontrol amaçlı emzirme odasına gittim. İçeri girdiğimde tekrar aynı hasta yakınıyla karşılaştım. Uyarıda bulundum. Bu kez bana, 'Sen sus. Kes sesini. Çık dışarı' diye seslenince tartışmadan dışarı çıktım. Annesini de dışarı çıkarıp, kapıyı kapattım. Tedavi odasına oturdum, arkadaşımla birlikte ilaç hesaplaması yapıyordum. Anne tekrar kapıyı açtı. Tekrar içeri girmek istedi. Ben yine ilk defa geliyormuş gibi 'Buyurun' diye seslendim. Hiçbir şey demedi. Emzirme odasını işaret etti. Cevap vermedim. Annesi, 'Ben bu hastaneye bu kadar para veriyorum. 10 bin lira para ödedim. Sen beni dışarı çıkaramazsın. Kızımın yanında durmak istiyorum. Beni dışarı çıkarmanız için gelmedim' gibi cümleler kurdu. Kızı emzirme odasından çıktı. Annesiyle tartıştığımı düşünüp beni tartaklamaya başladı. Omzumdan tutup sallamaya başladı. O sırada arkadaşlar geldi. Bizi tuttular ama saldırmaya devam ediyordu. Bir yandan annesi de beni itmeye başladı. Annesi beni iterken kızı da baş örtümden asılıyordu. 'Seni öldürürüm. Seni öldürmüyorsam bu benim insanlığımdan' gibi cümleler kurarak hakaret etti. Öldürmekle tehdit etti" dedi.

'ALINAN KARARLAR HEPİMİZ İÇİN'
Pandemi döneminde alınan kararlara herkesin uyması gerektiğini söyleyen Hacer E., "Ben işimi yapıyorum. Bana söylenileni yapıyorum. Biz burada hem kendi sağlığımızı hem de insanların sağlığını düşünmek zorundayız. İçeride başka emziren anne olmasaydı bu kadar uyarmak zorunda kalmazdım. İçeride emziren diğer anne de her şeye şahit oldu. Şu dönemde herkesin çok gergin olduğunu biliyoruz. Akşama kadar bunları zaten yaşıyoruz. Çok üzülüyoruz. Biz çay molasında bile bunları konuşuyoruz. Kapıdan babalara bebeklerini gösteriyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. O annenin de bebeği bir dönem hastanemizde yoğun bakımda yattı. Ama alınan kararlar hepimiz için geçerli. Biz, bize söyleneni yapmakla yükümlüyüz. Hastalarımıza karşı her zaman kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz ama maalesef böyle bir olayla karşılaştık" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA