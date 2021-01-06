Bursa'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti akciğerinden çıkanla şoke etti | Video

Bursa'da, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hasan Dursun Akduman'ın (65) sol akciğerinde ceviz tanesi olduğu ortaya çıktı. Nefes darlığı şikayeti üzerine koronavirüs servisine yatırılan Akduman'ın akciğerindeki ceviz tanesi, sevk edildiği özel hastanede operasyonla alındı. Hasan Dursun Akduman, Ceviz öksürünce çıkar diye düşündüm ama çıkmadı dedi.