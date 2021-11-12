Video Yaşam Bursa'da kuyumcu soydu, İstanbul'da yakalandı: Hırsızlık anları kamerada | Video
Bursa'da kuyumcu soydu, İstanbul'da yakalandı: Hırsızlık anları kamerada | Video

Bursa'da kuyumcu soydu, İstanbul'da yakalandı: Hırsızlık anları kamerada | Video

12.11.2021 | 08:43

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kuyumcuyu silahla soyarak 100 bin lira değerinde altın çalan şüpheli İstanbul'da yakalandı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Sabah saatlerinde gelerek iş yeri sahibi S.K'ye silah doğrultarak aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları çalan şüpheliyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. (24) olduğu tespit etti. Ekipler, kaçan zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı.

Zanlının, soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve buradan ticari taksiye binerek Yalova'ya kaçtığını ve son olarak da İstanbul'a kaçtığını belirledi. Bursa polisi, Kartal ilçesinde boş bir fabrikada saklandığı tespit etti. K.İ'yi soygundan 6 saat sonra silah ve çaldığı altınlarla yakaladı. K.İ'nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen F.B. (49), B.P. (47) ve M.Y.P. (19) aynı fabrikada gözaltına alındı. Ardından Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI
Gerçekleştirilen soygun kuyumcuda bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli K.İ'nin yarısı açık olan kepenkten içeriye girdiği, ardından iş yeri çalışanı S.K'yi tehdit ederek kasadan aldığı altınları çantaya doldurarak kaçtığı görülüyor.

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