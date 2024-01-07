Video Yaşam Bursa'da kuyumcu soygunu! Elleriyle koymuş gibi altınları buldular | Video
Bursa'da kuyumcu soygunu! Elleriyle koymuş gibi altınları buldular | Video

Bursa'da kuyumcu soygunu! Elleriyle koymuş gibi altınları buldular | Video

07.01.2024 | 10:09

Bursa’da otomobil ile gelen 4 şüpheli, önceden keşif yaptıkları kuyumcu dükkanına girip 400 bin lira değerinde altın çalarak kayıplara karıştı. 3 dakikada gerçekleşen soygun kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor.

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Olay, önceki gece saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden keşif yapan 4 şüpheli, otomobil ile gelip kuyumcu dükkanının önünde durdu. Şüphelilerden 3'ü levye ile iş yerinin kepengi kırmasıyla birlikte dükkanın camını da patlatarak kuyumcuya girdi. Yaklaşık 3 dakikada 400 bin TL'lik altın çalan 3 şüpheli, geldikleri otomobile doğru koşarak kayıplara karıştı.

3 DAKİKADA YAPILAN SOYGUN KAMERADA
Yaklaşık 3 dakikada 400 bin TL'lik soygun, kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde hırsızların altınları ellerine koymuş gibi bulmaları dikkatlerden kaçmadı.

Kuyumcu dükkanı sahibi, "Gece önce 2 kişi geliyor. Kapının kepengini kırıyor sonrada camı kırarak dükkana 3 kişi giriyor. Bankoda bulunan altınları, gümüş takımları ve emanetteki bulunan altınları alarak 3 dakika içerisinde çıkarak gidiyorlar. Verdikleri psikolojik zarar ayrı, maddi zarar ayrı. Biran önce yakalanmalarını istiyorum. Zararımız yaklaşık 400 bin TL civarında" dedi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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