Video Yaşam Bursa’da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü | Video
Bursa’da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü | Video

Bursa’da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü | Video

28.11.2021 | 12:43

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Bursa’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos hayatı felç etti. Bazı binaların çatıları uçarken, bazı ağaçlar sökülerek yola devrildi.

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Bursa'da sabah saatlerinde şiddetli başlayan lodos çatıları uçurdu yanı sıra ağaçları da sökerek yolları zaman zaman trafiğe kapattı. Uçan çatılar evlere ve arabalara zarar verdi. Evi ve arabası lodos nedeniyle zarar gören Burak Yüz, "Sabah büyük bir gürültüyle uyandım. Dışarı çıktığımda bu manzarayla karşılaştım. Can olarak çok şükür bir kaybımız yok ama maddi olarak zararımız büyük. Çatıları yaparken büyük bir ihmal var. Kaynak yapılırken yanlış kaynak yapılmış o yüzden koptu" dedi.

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