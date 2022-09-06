Bursa'da lüks otelde yangın paniği | Video

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Bursa'da lüks bir otelin çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle panik dolu anlar yaşandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken otelin çatı bölümünde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.