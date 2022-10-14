Bursa'da mahalle sakinleri genç adamı feci şekilde darp etti | Video

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Bursa’da bir kişi mezarlıkta mahalle sakinleri tarafından feci şekilde darp edildi.
Polis, yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.