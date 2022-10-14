Video Yaşam Bursa'da mahalle sakinleri genç adamı feci şekilde darp etti | Video
Bursa'da mahalle sakinleri genç adamı feci şekilde darp etti | Video

Bursa'da mahalle sakinleri genç adamı feci şekilde darp etti | Video

14.10.2022 | 09:51

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Bursa’da bir kişi mezarlıkta mahalle sakinleri tarafından feci şekilde darp edildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fahri Korutürk Caddesi Ahmet Paşa Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri şüpheli hareketlerde bulunduğunu iddia ettikleri E.İ.A. (21) isimli şahsı bir süre takip etti. Vatandaşlar mezarlıkta buldukları genci görür görmez dövmeye başladı. Kavgayı gören bekçiler duruma müdahale ederken, yaralanan genç için ambulans çağrıldı. Başından ve sırtından ciddi şekilde yaralanan E.İ.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.

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