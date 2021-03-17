Video Yaşam Bursa'da mahalleyi havaya uçurmak isteyen ve herkesi bezdiren kadının oğlundan flaş çağrı | Video

Bursa'da mahalleyi havaya uçurmak isteyen ve herkesi bezdiren kadının oğlundan flaş çağrı | Video

Bursa'da mahalleyi havaya uçurmak isteyen ve herkesi bezdiren kadının oğlundan flaş çağrı | Video
17.03.2021 | 11:16

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Bursa'da evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen, son zamanlarda da komşularına tırpanla, çaydanlıkla saldıran kadının oğlu yetkililerden yardım istedi. Mahalle sakinleri ile kavga eden, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnen Akgül Y.’nin (41) 24 yaşındaki oğlu Serdar Ertuğral, "Ne olur Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vali, kaymakam ve belediye başkanımız annemin tedavisi için devreye girsin. Onun tedavi görmesini mahalle sakinleri kadar ben de istiyorum" dedi.

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Bursa'da geçen sene mahalleyi havaya uçurmakla tehdit edip doğalgaz borusunu patlatan, çaydanlıkla komşulara saldıran kadın, bu sefer de tırpanla komşularının üzerine yürüdü. Akgül Y, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek ölümle tehdit etmişti. Mahallelinin isyan ettiği, birçok kişinin taşınmak zorunda kaldığı kadının oğlu Serdar Ertuğral (24), annesinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.


Mahallelinin şikâyetleri üzerine defalarca annesinin gözaltına alındığını, hatta cezaevine bile girdiğini belirten Ertuğral, "Annemi bildim bileli bu şekilde rahatsız. Artık önüne geçemiyorum. Annem 15 senedir böyle. Annem şizofreni hastası olduğu için kendi kendine hayaller kuruyor. Birçok kez televizyonlara çıktı. Üzülerek söylüyorum, doğalgazı patlatmak isteyen, polislere saldıran kadın benim annemdir. Annemi kaç kez karşıma aldım, konuştum. Ama kabul etmiyor. Bana "sen hastasın" diyerek, hastane kapısının önünden bile geçmiyor. Annemde hata olduğunu biliyorum. Ama komşularımızın da biraz anlayışlı olup onun üzerine gitmemesini rica ediyorum. Onlar hatalı demiyorum. Annemin hastaneye yatırılması için dilekçe verdik. Ancak olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık" diye konuştu.


"Yetkililerden yardım istiyor"
Annesinin hasta olduğunu ifade eden Ertuğrul, "Bir gün biri çıkıp, benim canım yanacağına senin canın yansın der, olaylar büyür. Benim elimden gelen bir şey yok. Evi taşıyalım diyorum, gitmiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Çaresiz kaldım. "Millete sataşmasın" diye annemin peşinden koşturuyorum. "Bir gün birine bir şey olacak" diye uyarıyorum. Anneme, 'Sen bir şey yapacaksın. Gireceksin cezaevine, ben burada ne yapacağım? Kimsenin suçu yok. Ben vicdan azabından ölürüm' diyorum. Gece gündüz herkese küfrediyor. Saldırıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız'dan, Sağlık Bakanlığı'mızdan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan yardım istiyorum. Ancak maddî yardım değil, sadece annemin tedavi olmasını istiyorum. Hastaneye mi yatacak, ilaç tedavisi mi görecek, nasıl olur bilmiyorum" dedi.


"Annem köpekleri getiriyor, ben belediyeye teslim ediyorum"
Vatandaşların şikâyetçi olduğu başka bir meselenin de köpekler olduğunu belirten Serdar Ertuğrul, "Her insan hayvan sever, köpek besler. Ama annem sokaktan topladığı köpekleri eve getiriyordu. Ben de o evde yokken veya uyurken köpekleri belediyeye teslim ediyordum. Hatta Rottveiler cinsi köpek bile beslediği oldu. Bana bile saldırıyordu" şeklinde konuştu.

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