Video Yaşam Bursa'da makas atan motosiklet sürücüsüsün feci kazası kamerada!

Bursa'da makas atan motosiklet sürücüsüsün feci kazası kamerada!

Bursa'da makas atan motosiklet sürücüsüsün feci kazası kamerada!
17.08.2021 | 09:42

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OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Bursa'da makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. Bu anlar, tesadüfen video kaydı alan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Caddesi Kültürpark Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yoğun trafikte makas atarak ilerleyen motosikletli sürücü, en sol şeritten hatalı sollama yaparak en sağ şeride geçti. Bu sırada önünde seyir halinde olan otomobili fark etmeyen sürücü, otomobile arkadan çarptı. Taklalar atan motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaralı motosiklet sürücüsünü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feci kaza, bu sırada başka bir otomobilin içerisinden tesadüfen video kaydı yapan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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