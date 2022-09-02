Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video
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Bursa’da yüksek hızla makas atan sürücü 2 araca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan bir kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Ekipler kaza ile ilgili çalışma yaparken, makas atan aracın içindeki alkol şişeleri ise kameralara yansıdı.