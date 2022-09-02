Video Yaşam Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video
Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video

Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video

02.09.2022 | 08:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon | Video 02:54
Şişli’de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon | Video 02.09.2022 | 08:29
Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video 01:42
Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video 02.09.2022 | 08:31
Bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin’in, minibüste dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı | Video 01:35
Bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin'in, minibüste dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı | Video 01.09.2022 | 17:45
Irak’ın Basra kentinde iki grup arasında çatışma: 5 ölü | Video 03:08
Irak’ın Basra kentinde iki grup arasında çatışma: 5 ölü | Video 01.09.2022 | 15:53
Kayseri’de 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:37
Kayseri'de 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.09.2022 | 14:33
İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video 05:12
İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video 01.09.2022 | 14:09
Beylikdüzü’nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü | Video 03:09
Beylikdüzü’nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü | Video 01.09.2022 | 14:09
Drenaj kanalına giren hırsız mahsur kaldı! Çıkış noktası bulamayınca vatandaştan yardım istedi | Video 02:41
Drenaj kanalına giren hırsız mahsur kaldı! Çıkış noktası bulamayınca vatandaştan yardım istedi | Video 01.09.2022 | 14:09
Bayrampaşa’da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı | Video 02:29
Bayrampaşa’da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı | Video 01.09.2022 | 14:09
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı | Video 03:00
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı | Video 01.09.2022 | 13:07
“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video 00:24
“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video 01.09.2022 | 12:36
Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video 03:09
Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video 01.09.2022 | 11:43
Patronunun telefonunu çaldı, banka hesabına girip 214 bin lira dolandırdı | Video 02:02
Patronunun telefonunu çaldı, banka hesabına girip 214 bin lira dolandırdı | Video 01.09.2022 | 11:14
Bursa Mudanya’da sel sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz ve şehir birbirine karıştı | Video 01:51
Bursa Mudanya'da sel sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz ve şehir birbirine karıştı | Video 01.09.2022 | 11:13
Muavine kaçan Ayşe Bağcı neler yaşadı? Müge Anlı canlı yayında anlattıkları şoke etti | Video 04:35
Muavine kaçan Ayşe Bağcı neler yaşadı? Müge Anlı canlı yayında anlattıkları şoke etti | Video 01.09.2022 | 11:12
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video 01:49
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video 01.09.2022 | 10:30
Buzulların eridiğine dikkat çekmek için Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandılar | Video 03:29
Buzulların eridiğine dikkat çekmek için Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandılar | Video 01.09.2022 | 10:18
Ardahan’da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi | Video 00:28
Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi | Video 01.09.2022 | 10:18
Hayatını kurtaran sokak köpeğiyle arkadaş oldu | Video 06:25
Hayatını kurtaran sokak köpeğiyle arkadaş oldu | Video 01.09.2022 | 10:02
Çaldıkları akülerle yakalandılar | Video 00:29
Çaldıkları akülerle yakalandılar | Video 01.09.2022 | 09:44

Bursa’da yüksek hızla makas atan sürücü 2 araca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan bir kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza Merkez Osmangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki otomobil ile Fahrettin Selvi kontrolündeki otomobilin arasından makas atarak geçmeye çalışan, kimliği henüz bilinmeyen sürücünün idaresindeki otomobil çarpışarak zincirleme kazaya sebep oldu. Çarpışmanın etkisiyle makas atmaya çalışan otomobil refüjdeki demir korkuluklara vurarak yola devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat çalışması neticesi bulundukları araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardın yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Ahmet Kaydı'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Ekipler kaza ile ilgili çalışma yaparken, makas atan aracın içindeki alkol şişeleri ise kameralara yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA