Bursa'da makas atan otomobilin metro duvarına çarpma anı kamerada | Video
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Bursa'da trafikte otomobiliyle makas atıp, metro duvarına çarptı; o anlar kamerada...
Bursa'da trafikte makas atarken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, metro duvarına çaptı. Arkasındaki otobüsün de otomobile çarptığı kaza ise başka bir aracın kamerasınca anbean kaydedildi.