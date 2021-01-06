Bursa'da makas atan otomobilin metro duvarına çarpma anı kamerada | Video

Bursa'da trafikte otomobiliyle makas atıp, metro duvarına çarptı; o anlar kamerada...

Bursa'da trafikte makas atarken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, metro duvarına çaptı. Arkasındaki otobüsün de otomobile çarptığı kaza ise başka bir aracın kamerasınca anbean kaydedildi.