Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kamerada | Video

Bursa'da yolda yürürken elindeki torpili ateşleyerek markete atan çocuk yangın çıkmasına neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, marketin önünden yürüyerek geçen çocuk elindeki torpili ateşledikten sonra marketin girişinde bulunan ürünlerin üzerine attı. Çocuk bölgeden ayrıldıktan sonra ürünlerden duman çıkmaya başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken market sahibinin yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.