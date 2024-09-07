Video Yaşam Bursa'da minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

07.09.2024 | 08:10

Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkıp dereye uçan minibüsün son görüntüsü ortaya çıktı. Dereye düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi'ne uçtu. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı bekleyen Yusuf A.'yı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf A.'ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:19
Bursa'da minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 07.09.2024 | 08:10
Aksaray’da öfkeli kadın söylenti çıkartan adama böyle kurşun yağdırdı 01:45
Aksaray'da öfkeli kadın söylenti çıkartan adama böyle kurşun yağdırdı 07.09.2024 | 08:10
Hatay semalarındaki esrarengiz cisim kamerada! Geceyi gündüze çevirdi 00:38
Hatay semalarındaki esrarengiz cisim kamerada! Geceyi gündüze çevirdi 07.09.2024 | 08:10
14 yaşında minibüs kullanırken yakalandı: Önce çocuk sonra da babası şoke etti 04:30
14 yaşında minibüs kullanırken yakalandı: Önce çocuk sonra da babası şoke etti 07.09.2024 | 08:09
Engin Polat tahliye edildi 02:58
Engin Polat tahliye edildi 06.09.2024 | 18:54
SON DAKİKA | Engin Polat’ın tahliye anı kamerada! Dilan Polat ile böyle sarıldı 02:09
SON DAKİKA | Engin Polat'ın tahliye anı kamerada! Dilan Polat ile böyle sarıldı 06.09.2024 | 18:08
Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira… 01:34
Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira… 06.09.2024 | 16:27
Kocaeli’de 2 ton nargile tütünü ele geçirildi 00:44
Kocaeli'de 2 ton nargile tütünü ele geçirildi 06.09.2024 | 16:24
Sinop’ta kaza yapınca kağıt gibi dağılan otomobil kamerada! 01:17
Sinop'ta kaza yapınca kağıt gibi dağılan otomobil kamerada! 06.09.2024 | 15:41
Bursa’da çatıdan çatıya atlayan şüpheliyi polis karşıladı 01:32
Bursa'da çatıdan çatıya atlayan şüpheliyi polis karşıladı 06.09.2024 | 15:21
Adıyaman’da ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı 01:36
Adıyaman'da ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı 06.09.2024 | 14:20
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi 00:38
MSB: “Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi” 06.09.2024 | 14:20
Müge Anlı’da şok itiraf ’’Üfürükçü, 2 yıl önce çalıştığım çiftlikten tarım ilacı aldı’’ 02:40
Müge Anlı'da şok itiraf ''Üfürükçü, 2 yıl önce çalıştığım çiftlikten tarım ilacı aldı'' 06.09.2024 | 14:11
CHP Tüzük Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu krizi! 04:36
CHP Tüzük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu krizi! 06.09.2024 | 13:57
İstanbul Küçükçekmece’de herkesin önünde böyle kurşunladılar 03:12
İstanbul Küçükçekmece'de herkesin önünde böyle kurşunladılar 06.09.2024 | 13:57
Müge Anlı’da son dakika: Sertifikalı üfürükçü eşini de mi öldürdü? 04:29
Müge Anlı'da son dakika: Sertifikalı üfürükçü eşini de mi öldürdü? 06.09.2024 | 14:00
Karaman’da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı 01:32
Karaman'da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı 06.09.2024 | 12:34
Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi 00:55
Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi 06.09.2024 | 12:15
SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat’ı almak için Çorlu’ya gidiyor 03:17
SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı almak için Çorlu'ya gidiyor 06.09.2024 | 11:42
SON DAKİKA | Dilan Polat’ın ilk Instagram paylaşımı! Engin Polat’ın tahliye kararı ardından... 02:17
SON DAKİKA | Dilan Polat'ın ilk Instagram paylaşımı! Engin Polat'ın tahliye kararı ardından... 06.09.2024 | 11:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA