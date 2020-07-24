Bursa'da motosikleti biçtikten sonra ardına bakmadan kaçan araç sürücüsü kamerada | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü Cemal Löktaş (47) yaralandı. Löktaş'a çarpan sürücü, olay yerinden kaçarken, kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki hafif ticari araç, belediye temizlik görevlisi Cemal Löktaş yönetimindeki 16 AC 7753 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Löktaş yaralanırken, motosiklete çarpan hafif ticari araç sürücüsü ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Löktaş, kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisinde tedaviye alındı.



Polis ekipleri, motosikletliye çarpan hafif ticari araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlatırken, kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.