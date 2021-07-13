Bursa'da motosikletin başka bir motosiklete çarptığı kaza kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:38
Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı | Video 13.07.2021 | 15:16
01:07
İş yerinde çıkan yangının kundaklama görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.07.2021 | 15:09
00:48
İstanbul Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü... 13.07.2021 | 14:51
00:31
Bursa'da motosikletin başka bir motosiklete çarptığı kaza kamerada 13.07.2021 | 14:39
00:52
06:36
00:18
Bisikletleri böyle çaldılar! Metruk binada yakalandılar 13.07.2021 | 14:32
00:21
Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı | Video 13.07.2021 | 13:38
03:24
Katili ihbar edene 250 bin TL ödül | Video 13.07.2021 | 13:01
00:37
00:48
Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret | Video 13.07.2021 | 13:01
02:57
00:48
İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara skandal hakaretler! 13.07.2021 | 12:58
04:09
03:42
10:22
Bursa'da sahibinden satılık kilise | Video 13.07.2021 | 11:19
04:09
04:21
Gizli alfabesi çözülen fuhuş çetesine darbe | Video 13.07.2021 | 11:19
01:04
01:45
Yolun karşına geçmeye çalışan adama araba böyle çarptı | Video 13.07.2021 | 11:22
Bursa'da motosikletin, seyir halindeki bir başka motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, İnegöl ilçesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Alpay Ç. (37) yönetimindeki 09 RJ 789 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan Emre K.'nin (24) kullandığı 16 ALV 496 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletler devrildi. Kaza sonucu Alpay Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.