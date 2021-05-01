Video Yaşam Bursa'da motosikletini polisin üzerine süren şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Bursa'da motosikletini polisin üzerine süren şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Bursa'da motosikletini polisin üzerine süren şahıs böyle etkisiz hale getirildi
01.05.2021 | 15:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa'da motosikletini polisin üzerine süren şahıs böyle etkisiz hale getirildi 01:05
Bursa'da motosikletini polisin üzerine süren şahıs böyle etkisiz hale getirildi 01.05.2021 | 15:06
Nihat Hatipoğlu | Sünnet dinin ziynetidir 06:53
Nihat Hatipoğlu | Sünnet dinin ziynetidir 01.05.2021 | 14:14
İstanbul'da 'çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan şahıs takside yakalandı 01:25
İstanbul'da 'çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan şahıs takside yakalandı 01.05.2021 | 14:08
SON DAKİKA: Kocaeli'deki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! 00:47
SON DAKİKA: Kocaeli'deki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! 01.05.2021 | 13:56
Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada 00:36
Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada 01.05.2021 | 13:29
ABD'de bulunan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş koronavirüs aşısı oldu! Feci yaktı... Uğur'u çekemedim 00:19
ABD'de bulunan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş koronavirüs aşısı oldu! "Feci yaktı... Uğur'u çekemedim" 01.05.2021 | 13:26
Esra Erol'daki büyük yüzleşmede ikinci perde! Ayşe ve beraber kaçtığı Yaşar'la canlı yayında kocası Muzaffer'e sert sözler 06:17
Esra Erol'daki büyük yüzleşmede ikinci perde! Ayşe ve beraber kaçtığı Yaşar'la canlı yayında kocası Muzaffer'e sert sözler 01.05.2021 | 13:27
Esra Erol'da Muammer'e gönlünü kaptıran o sürpriz isim canlı yayında 07:35
Esra Erol'da Muammer'e gönlünü kaptıran o sürpriz isim canlı yayında 01.05.2021 | 13:17
İstanbul'daki fuhuş operasyonu kamerada... 15 gözaltı! 00:50
İstanbul'daki fuhuş operasyonu kamerada... 15 gözaltı! 01.05.2021 | 10:38
İzmir'de 'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı 06:26
İzmir'de 'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı 01.05.2021 | 10:00
İzmir'de aranan şüpheli, izinli polis memuru ve bekçiler tarafından yakalandı 00:21
İzmir'de aranan şüpheli, izinli polis memuru ve bekçiler tarafından yakalandı 01.05.2021 | 09:33
SON DAKİKA: İstanbul'da Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan gruplar gözaltına alındı 00:21
SON DAKİKA: İstanbul'da Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan gruplar gözaltına alındı 01.05.2021 | 09:38
Afyonkarahisar'da 2 kişiyi vuran eski muhtar olay yerinde kalp krizi geçirip öldü 01:29
Afyonkarahisar'da 2 kişiyi vuran eski muhtar olay yerinde kalp krizi geçirip öldü 01.05.2021 | 08:46
Kısıtlamayı ihlal eden kişiyi böyle savundu: Bu adam pompacıdır istediği yere gider 02:03
Kısıtlamayı ihlal eden kişiyi böyle savundu: "Bu adam pompacıdır istediği yere gider" 01.05.2021 | 08:46
Denizli'de kıskançlık krizine giren şahıs eski sevgilisinin evine gittiği erkeği bıçakladı 02:14
Denizli'de kıskançlık krizine giren şahıs eski sevgilisinin evine gittiği erkeği bıçakladı 01.05.2021 | 08:46
Karantina firarisi markete giderken yakalandı, polislere “Artık ekmek de yemeyeceğimdedi 00:45
Karantina firarisi markete giderken yakalandı, polislere “Artık ekmek de yemeyeceğim"dedi 01.05.2021 | 08:47
Polis baskınında balkona saklanmaya çalışan şahıs kameralara böyle yakalandı 00:50
Polis baskınında balkona saklanmaya çalışan şahıs kameralara böyle yakalandı 01.05.2021 | 08:44
Mardin’de silah sesleri! Dehşet saçan yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga kamerada 00:54
Mardin’de silah sesleri! Dehşet saçan yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga kamerada 01.05.2021 | 08:44
TRT EBA TV HAFTA SONU 1 Mayıs 2021 Cumartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV HAFTA SONU (1 Mayıs 2021 Cumartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 01.05.2021 | 06:48
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 1 Mayıs Cumartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (1 Mayıs Cumartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 01.05.2021 | 06:48

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü ve arkadaşına ceza yağdı. Polise zorluk çıkartan sürücü, gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri şüphelendikleri motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular. Bu uyarıyı dikkate almayan sürücü, motosikleti polisin üzerine sürdü. Ekiplerce zorlukla durdurulan motosikletin sürücüsü Zafer A.(27), polise zorluk çıkarmaya devam edince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 166 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve trafiği tehlikeye sormaktan 550 TL ile trafikten çekme belgeli araç kullanmaktan 1002 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü ve arkadaşı Erdinç S.'ye (28) sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.


Sürücü gözaltına alınırken, arkadaşı evine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA