Bursa'da motosikletli iki kafadarın trafikteki tehlikeli hareketleri böyle görüntülendi | Video
Bursa'da motosikletli gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirirken, o anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, trafikte motosiklet ile ön tekerleği kaldırıp tehlikeli hareketler yapan motosikletli iki kafadar, diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir süre tehlikeli seyreden motosikletler, daha sonra farklı caddelere girerek gözden kaybolurken o anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.
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