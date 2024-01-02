Video Yaşam Bursa'da motosikletli iki kafadarın trafikteki tehlikeli hareketleri böyle görüntülendi | Video
Bursa'da motosikletli iki kafadarın trafikteki tehlikeli hareketleri böyle görüntülendi | Video

Bursa'da motosikletli iki kafadarın trafikteki tehlikeli hareketleri böyle görüntülendi | Video

02.01.2024 | 10:31

Bursa'da motosikletli gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirirken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafikte motosiklet ile ön tekerleği kaldırıp tehlikeli hareketler yapan motosikletli iki kafadar, diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir süre tehlikeli seyreden motosikletler, daha sonra farklı caddelere girerek gözden kaybolurken o anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

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