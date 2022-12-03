Video Yaşam Bursa'da motosikletlinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada | Video
Bursa'da motosikletlinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada | Video

Bursa'da motosikletlinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada | Video

03.12.2022 | 14:04

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OTOMATİK OYNAT

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde yaşanan kazada motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazazede ağır yaralanırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde yaşandı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen ve yola koşarak çıkan 92 yaşındaki Hüseyin T.'ye sanayiden ilçe merkezi istikametine Recep E. idaresinde motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve park halindeki aracın altına sürüklenen yaşlı adama olay yerine çağrılan 112 ekipleri müdahale etti. Kafasından ve bacaklarından yaralanan Hüseyin T. hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen adamın tedavisi ilçe devlet hastanesinde devam ediyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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