Bursa'da nefes kesen kovalamaca... Ekipleri böyle peşine taktı, alkollü çıktı | Video
Bursa’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü onlarca ekibi peşine taktı. Dakikalarca polis ekiplerinden kaçan sürücü kameralara saniye saniye yansırken, sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi. Kaçış ve yakalanma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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