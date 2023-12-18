Video Yaşam Bursa'da nefes kesen kovalamaca... Ekipleri böyle peşine taktı, alkollü çıktı | Video
Bursa'da nefes kesen kovalamaca... Ekipleri böyle peşine taktı, alkollü çıktı | Video

Bursa'da nefes kesen kovalamaca... Ekipleri böyle peşine taktı, alkollü çıktı | Video

18.12.2023 | 12:12

Bursa’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü onlarca ekibi peşine taktı. Dakikalarca polis ekiplerinden kaçan sürücü kameralara saniye saniye yansırken, sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi. Kaçış ve yakalanma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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Bursa'da İzmir Caddesi'nde ilerleyen bir kamyonet sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin peşine düşmesiyle başlayan kovalamaca İzmir Yolu, Ata Bulvarı ve Mudanya Caddesi'nde devam etti. Kovalamaca trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü, peşine takılan onca ekibe rağmen trafiği tehlikeye düşürüp inatla gaza bastı. Dakikalarca süren kovalamaca sonrası daha fazla kaçamayacağını anlayan kamyonet sürücüsü Akpınar Mahallesi'nde durmak zorunda kaldı. Polis ekiplerince işlem yapılan sürücünün direksiyon başına alkollü geçtiği için durmadığı öğrenildi. Sürücüye, kaçarken drift yapmak, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü araç sürmek ve dur ihtarına uymamak suçundan yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi.

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