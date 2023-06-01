Bursa’da öğretmenin öldüğü, 16 öğrencinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 01.06.2023 | 11:00 Bursa’nın İnegöl ilçesinde sporcuları taşıyan minibüsün hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 1 öğretmenin öldüğü 16 öğrencinin de yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması'na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) hakimiyetindeki 68 EZ 644 plakalı minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selahattin Cerrah (50) hakimiyetindeki 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada minibüste sıkışan antrenör Abdülcelil Er Bayram (44) hayatını kaybederken 14'ü sporcu, 1'i antrenör, 1'i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları minibüsten çıkarılırken İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.