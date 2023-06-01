Bursa’da öğretmenin öldüğü, 16 öğrencinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sporcuları taşıyan minibüsün hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 1 öğretmenin öldüğü 16 öğrencinin de yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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