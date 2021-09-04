Video Yaşam Bursa'da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

Bursa'da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

Bursa'da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada
04.09.2021 | 12:54

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Bursa'da ayağının betona takılmasıyla düşen bir kişi aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Seyyar çerez satarak geçimini sağlayan Miraç, G, her zaman olduğu gibi çerezlerini alarak dükkanları tek tek gezmeye başladı. Şehir merkezindeki dükkanları gezen Miraç G. gözleri görmediği ve obezite problemi olduğu için yolun kenarında bulunan beton dubayı fark etmeyerek takıldı. Takılmanın etsiyle dengesini kaybederek yolun ortasına düştü.

Miraç G. tam bu esnada yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yavaş giden ve yola düşen vatandaşı gören araç sürücü çarpmaya az bir mesafe kala durmayı başardı. Hemen devreye giren esnaf yere düşen çerezciyi yardım ederek yolun ortasından kaldırdı. Çerezcinin dubaya takılıp düşmesi ve aracın metreler kala durması bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredeki esnaf Miraç G.'ye her hangi bir şey olmadığı için rahat nefes aldı.


Yaşanan olaya şahit olan esnaf Gökhan Akdeniz, "Bu kardeşimizi sürekli burada gelip çerez satar. Durumu çok iyi değil biz de ona yardımcı olmak için ihtiyacımız olmasa bile çerez alırız. Bu kardeşimizin obezite ve gözlerinden problemi var, her sabah olduğu gibi çerez satmak için geldi. Kendisine çay ısmarladım. Çayı içtikten sonra yürümeye başladı. Yolun kenarında bulunan beton dubayı fark edemedi ayağı takılıp yolun ortasına düştü. Bu sırada yoldan araç geçiyordu. Araç yavaş gittiği için çarpmaya saniyeler kala durdu, Miraç kardeşimiz bizim tombişimiz. Onu çok seviyoruz; bir şey olmadığı için çok mutluyuz. Durumu iyi olan vatandaşlardan Miraç kardeşimizin göz ve obezite tedavisi için yardım bekliyoruz" dedi.

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