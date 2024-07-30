Bursa'da omuz atma tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Bursa'da yolda ilerlerken, omzuna çarpan kişiyle sözlü tartışmaya giren şüpheli yanında taşıdığı bıçağa sarıldı. Tartıştığı genci kolundan yaralayan şüpheli kavgayı ayırmak için gelen gencin abisini de göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan ağabey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.
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