Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada uçtuğu feci kaza kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
01:56
Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti | Video 28.12.2020 | 14:28
00:47
01:04
İstanbul Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada | Video 28.12.2020 | 13:59
02:32
Mardin’de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu | Video 28.12.2020 | 11:55
00:45
Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü | Video 28.12.2020 | 12:40
00:18
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı | Video 28.12.2020 | 12:40
02:14
02:08
Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video 28.12.2020 | 12:16
01:01
00:38
Seyir halindeki motosikletlilerin feci kazası kamerada | Video 28.12.2020 | 11:44
01:44
01:19
Esenyurt’ta minibüste yine aynı manzara | Video 28.12.2020 | 11:23
10:02
02:16
Elmalı Barajında korkutan görüntü: Suların 4'te 3'ü çekildi | Video 28.12.2020 | 11:08
02:00
01:36
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı | Video 28.12.2020 | 10:57
01:46
Bursa'da canlı yayın yaparken kamyonla böyle çarpıştılar... 6 yaralı | Video 28.12.2020 | 10:46
04:25
00:47
Adana'da polisle çatışmayan giren hırsızlar tutuklandılar | Video 28.12.2020 | 10:11
Bursa'da ana yolda ilerleyen motosiklet ara yoldan aniden çıkan otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü havaya uçarken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, dün akşam meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yol üzerinde seyreden motosiklet, ara yoldan çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ise ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü yaptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi .Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.