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OTOMATİK OYNAT
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Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi 26.10.2021 | 14:40
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Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı 26.10.2021 | 14:34
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4 yaşındaki çocuğun yediği kek nefes borusunu tıkadı | Video 26.10.2021 | 13:21
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At arabası yakılan gence hayırseverlerden destek yağdı 26.10.2021 | 13:26
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Kastamonu'da freni boşalan kamyon yan yatarak devrildi 26.10.2021 | 13:21
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Ümraniye'de feci kaza; İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı 26.10.2021 | 12:26
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Mersin’de muz kolileri içinde 60 kilo kokain yakalandı 26.10.2021 | 11:17
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Suriye'de petrol kuyusunda yangın çıktı | Video 26.10.2021 | 11:03
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Kumluca'da 3 ayrı noktada yangın 26.10.2021 | 09:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Kaza Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeki Şahin (71) idaresindeki otomobil, sokaktan karşıya geçmeye çalışan Selime Yeni'ye (71) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yoldan geçerken kazayı gören polisler yardıma koştu. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.