Bursa'da otoyolda kendini süper kahraman sanan vatandaş kamerada 02.10.2024 | 10:09 Bursa'da yüklü kamyonetin tepesinde, kendini süper kahraman zanneden vatandaş, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Karacabey ilçesi Karacabey-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetin kasasına yükledikleri "demirler yere düşmesin" diye bir vatandaş demirlerin üzerine çıktı. Bir süre sonra rüzgara meydan okuyan vatandaşın kendini süper kahraman zannetmesi başka bir sürücü tarafından kaydedildi.



Güvenlik güçleri hem kendisini hem de trafiği tehlikeye düşüren kişi hakkında araştırma başlattı.