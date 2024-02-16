Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti | Video
Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.
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