Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti | Video 16.02.2024 | 10:39 Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti. O anları gören vatandaşlar otobüsün nasıl hareket ettiğini idrak edemezken, bazıları ise o anları kayda aldı.