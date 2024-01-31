Bursa'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ve özel harekat destekli uyuşturucu madde ticari yapan kişilere şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrası 4 şüpheli tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve satmaya yardımcı materyal ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren timlerin istihbari çalışmaları yine aynı ilçenin Cihatlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen timler, M.U.(23) isimli şahsı apartman kapısında çıkarken kıskıvrak yakalarken yapılan kaba üst aramasında satışa hazır 70 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.U.'nun alınan ifadesinde aynı binada bulunan G.K.K.'dan aldığını beyan etmesiyle birlikte adli makamlardan alınan izinlerin ardından eve operasyon yapıldı. Yapılan aramada 16 bin 490 TL nakit para, 1 adet hassas terazi, 2 adet bıçak, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca fişeği, 3 adet şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 25 gram satışa hazır esrar, 6 adet cep telefonu ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı'na getirilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:25
Bursa'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 31.01.2024 | 10:41
04:09
00:48
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 31.01.2024 | 10:40
01:45
Soğuktan kirpik ve kaşları dondu: Çıldır eksi 31,5 derece | Video 31.01.2024 | 09:28
04:17
Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı, hayat felç oldu | Video 31.01.2024 | 10:03
00:21
İş yeri önündeki lastikler ve hafif ticari araç yandı | Video 31.01.2024 | 09:42
05:16
Tatvan buz kesti: Sarkıtların boyu 2 metreyi buldu | Video 31.01.2024 | 09:41
02:49
02:36
Malatya'da korkutan konteyner yangını! | Video 31.01.2024 | 08:36
02:11
02:13
Çankırı'da acı olay: 22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu | Video 31.01.2024 | 08:36
02:20
Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu | Video 31.01.2024 | 08:31
04:26
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon | Video 31.01.2024 | 08:33
02:03
Markette yangın paniği: Patlama anları kamerada 30.01.2024 | 22:37
01:34
Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı 30.01.2024 | 22:38
01:28
Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı 30.01.2024 | 22:36
01:26
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada 30.01.2024 | 18:29
04:08
atv Esra Erol 30 Ocak 2024 Salı Tamam Tek Parça HD izle! 30.01.2024 | 16:29
03:03
Ormanlar bu sefer beyaz örtüsüyle mest etti | Video 30.01.2024 | 16:12