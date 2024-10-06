Video Yaşam Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı | Video
Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı | Video

Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı | Video

06.10.2024 | 08:34

Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.

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Yangın, Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi Bursa-Balıkesir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 saatin ardından yangını kontrol altına aldı. Öte yandan, yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
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