Bursa'da pes dedirten anlar: Önce kuyumcuyu, sonra müşteriyi soydular! Film gibi hırsızlık kamerada | Video 25.01.2025 | 16:12 Bursa'ya il dışından gelen 3 şüpheli ve bir çocuk, yokladığı bir kuyumcu dükkanını soymak için kılık değiştirip içeri girdi. 3 kadın kuyumcu çalışanını oyalarken, 11 yaşındaki çocuk ise 2 milyon lira değerinde altını çalıp kayıplara karıştı. Kuyumcuya gelen bir başka müşteri ise bilezik almak için çıkardığı parayı da hırsızlara kaptırdı. Çifte hırsızlık kameraya anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kuyumcuyu soymak için gelen 3 hırsız, önce kuyumcuyu dış cepheden kolaçan etti, ardından yan sokağına geçip tanınmamak için kılık değiştirdi. İçeri giren şüphelilerden ikisi kuyumcuyu oyalarken, diğeri ise altınları çalmak için tezgahın arkasına girmeye çalıştı. Başarılı olamayan şüpheli, dışarıda kendilerine bekleyen bir çocuğu alıp tekrar içeri geldi. 3 şüpheli kuyumcuyu oyalarken, sonradan içer giren 11 yaşındaki çocuk ise parça parça 2 milyon lira altını eteğine koyup dışarı çıktı.Bu esnada bilezik almak için gelen müşteri ise yanında taşıdığı toplu parayı, kuyumcu tezgahına koydu. Toplu parayı gören hırsızlar bu kez de müşteriyi oyalayıp tezgahın üzerinden ki parayı kaşla göz arasında çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden kuyumcu ve müşteri, soyulduğunu anlayınca 112 Ekiplerine bilgi verdi. Şüphelilerin soygun için Kırıkkale'den geldiği öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.