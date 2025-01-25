Bursa'da pes dedirten anlar: Önce kuyumcuyu, sonra müşteriyi soydular! Film gibi hırsızlık kamerada | Video
Bursa'ya il dışından gelen 3 şüpheli ve bir çocuk, yokladığı bir kuyumcu dükkanını soymak için kılık değiştirip içeri girdi. 3 kadın kuyumcu çalışanını oyalarken, 11 yaşındaki çocuk ise 2 milyon lira değerinde altını çalıp kayıplara karıştı. Kuyumcuya gelen bir başka müşteri ise bilezik almak için çıkardığı parayı da hırsızlara kaptırdı. Çifte hırsızlık kameraya anbean yansıdı.
GELEN MÜŞTERİDE SOYULDU
Bu esnada bilezik almak için gelen müşteri ise yanında taşıdığı toplu parayı, kuyumcu tezgahına koydu. Toplu parayı gören hırsızlar bu kez de müşteriyi oyalayıp tezgahın üzerinden ki parayı kaşla göz arasında çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden kuyumcu ve müşteri, soyulduğunu anlayınca 112 Ekiplerine bilgi verdi. Şüphelilerin soygun için Kırıkkale'den geldiği öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
05:04
01:15
05:13
01:03
01:13
Karaman’da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü | Video 25.01.2025 | 13:52
02:40
00:31
Kırklareli’nde hurda deposunda yangın | Video 25.01.2025 | 12:41
01:20
Bağcılar’da yunus polisler kazada yaralandı: O anlar kamerada | Video 25.01.2025 | 12:29
00:31
01:44
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 25 şahıs tutuklandı | Video 25.01.2025 | 12:12
01:58
Aydın'da tur minibüsü devrildi! Yaralılar var... | Video 25.01.2025 | 12:05
00:46
Polisin uygulamalarını deşifre eden 11 şahıs yakalanıp işlem yapıldı | Video 25.01.2025 | 11:41
02:06
01:04
Artvin'de firari suçluya nefes kesen operasyon | Video 25.01.2025 | 11:24
01:51
04:31
00:17
Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye böyle çarptı | Video 25.01.2025 | 10:45
00:39
04:04
Arnavutköy’de berbere kanlı pusu! O anlar kamerada | Video 25.01.2025 | 10:01