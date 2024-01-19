Video Yaşam Bursa'da piyasa değeri 2 milyon lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi | Video
Bursa'da piyasa değeri 2 milyon lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi | Video

Bursa'da piyasa değeri 2 milyon lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi | Video

19.01.2024 | 16:11

Bursa'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, 9 bin 570 elektronik sigara likidi, 1020 elektronik sigara cihazı, 450 elektronik sigara aparatı, 369 elektronik sigara kartuşu ile 247 sıvı likit ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlenen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan depo sahibi M.G. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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