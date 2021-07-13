Video Yaşam Bursa'da polis aracına ateş açıp, kılıçla direnen saldırgan adliyeye sevk edildi

Bursa'da polis aracına ateş açıp, kılıçla direnen saldırgan adliyeye sevk edildi

Bursa'da polis aracına ateş açıp, kılıçla direnen saldırgan adliyeye sevk edildi
13.07.2021 | 17:56

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Bursa'da sokakta devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci kat balkonundan pompalı tüfekle mermisi bitene kadar ateş açan ve özel harekat ekibinin eve yaptığı operasyonla baskınla yakalanarak gözaltına alınan Halil Akça (46) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi?nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesi üzerine aracı durdun polisler, kendilerine ateş açıldığını belirleyince güvenli bölgeye geçip, takviye ekip istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim olması konusunda çağrı yapıldı.


ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA YAKALANDI
Halil Akça, polisin ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine özel hareket ekipleri sevk edildi. Mermisi bitince evdeki kılıçla tehditlerini sürdüren Akça, eylemini 2 saat sürdürdü. Çevresinde oturanlara zor anlar yaşatan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için Özel Harekat ekipleri operasyon başlattı. Çevredeki binalara nişancı polisler yerleştirilirken, bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi. İknacı polislerin dikkatini dağıttığı Akça, koçbaşı ile kıpıyı kırıp eve giren özel harekat ekibi tarafından ses bombası kullanılarak etkisiz hale getirildi.


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan Akça'nın iki ablası ile birlikte yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Akça emniyetteki ifadesinde, olay sırasında madde krizinde olduğunu ve yaşanılanları hatırlamadığım belirtti. Halil Akça emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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