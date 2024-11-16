Video Yaşam Bursa'da polisten 30 kilometre kaçıp kaza yapan sürücü 2.06 promil alkollü çıktı
Bursa'da polisten 30 kilometre kaçıp kaza yapan sürücü 2.06 promil alkollü çıktı

Bursa'da polisten 30 kilometre kaçıp kaza yapan sürücü 2.06 promil alkollü çıktı

16.11.2024 | 09:37

Bursa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Samet A. (30), kullandığı otomobille yaklaşık 30 kilometrelik takip sonrası kaza yaptı. Sürücünün 2.06 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi . Bölgede devriye görevi yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 41 VB 090 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçarken, polis ekipleri de aracı takibe aldı. Yaklaşık 30 kilometre süren takip sonrası şüphelinin otomobili, Kestel ilçesi Ankara Caddesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü Samet A.'nın yapılan testinde 2.06 promil alkollü olduğu tespit edilirken, otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
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