Video Yaşam Bursa'da PTT şubesini soyan hırsızlardan şaşırtan 'Canım çekti' açıklaması | Video

Bursa'da PTT şubesini soyan hırsızlardan şaşırtan 'Canım çekti' açıklaması | Video

Bursa'da PTT şubesini soyan hırsızlardan şaşırtan 'Canım çekti' açıklaması | Video
17.03.2021 | 11:56

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Bursa'da geçtiğimiz yıl Aralık ayında PTT Şubesine sabah saatlerinde silahla gelerek 10 bin 400 lira çalan soyguncuların giydikleri kıyafetlerin çalıntı olduğu ve daha sonrada boş arazide yakarak İstanbul'a kaçtıkları öğrenildi. Orada sosyal medyada haber videolarını göstererek övünen soyguncuların yüzlerce güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından saklandıkları evde yakalandıkları öğrenildi. Soygunculardan biri emniyetten çıkışta gazetecilerin sorularına, ''Çekme lan'' derken, diğeri ise, ''Canım çekti yaptım'' dedi.

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Olay, geçtiğimiz yıl 4 Aralık günü merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Adnan Menderes Çocuk Parkı içerisinde bulunan PTT Şubesinde sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT'nin açıldığı ilk dakikaları fırsat bilen soyguncular ellerinde silahlarla içeri girerek veznedarlardan kasada bulunan 10 bin 400 lirayı alarak hızla kaçmaya başladı. Yaşanan olayın ardından görevlilerin panik butonuna basmasının üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Olayla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen Gasp Büro Masası dedektifleri ve parmak izi alan Olay Yeri İnceleme ekipleri şüphelilerin eşkalini belirlemek için çalışmalara başladı.


Yüzlerce güvenlik kamerası incelendi
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler postane kameralarından başlayarak şüphelilerin kaçtıkları yere kadar yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Şüphelilerin olayın ardından ilk olarak üzerindeki kıyafetlerin çalıntı olduğunu ve bunları yakarak yollarına devam ettiğini belirleyen ekipler iki soyguncunun postane yakınında bulunan bir yakınlarının evine sığındığını belirledi.
Ardından burada kıyafetlerini değiştiren şüphelilerin Geçit Mahallesinden bir taksiye binerek Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminaline oradan da İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.


Silahları bir yakınının evine bırakıp olaydan sıyrıldıkları düşünmüşler
Soygunculardan birinin İstanbul ilinde ikamet eden ve 15 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Barış K. ve onunla birlikte İstanbul'a kaçan ve Bursa'da ikamet eden 21 yaşındaki Fatih Y. olduğunu tespit eden ekipler çalışmalarına burada devam etti. İki şüphelinin Bursa'da yaptıkları soygunun ardından kısa süre sonra yaşanan Bursa'daki kuyumcu soygunun gündem olduğunu ve ikisinin yaptığı soygunun unutulacağını düşünerek sosyal medyada videoları izleyerek övündükleri öğrenildi.


İstanbul'da yakalanarak Bursa'ya getirildi çıkıştı gazetecilere, ''Çekme lan" diye bağırdı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine dedektif ve ekipleri 4 ay boyunca inceledikleri güvenlik kameraları sonucunda şüphelileri İstanbul'da bir yakınlarının evlerinde saklanırken yakaladıkları ve Bursa'ya getirildiği öğrenildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkacağı sırada görüntü çeken gazetecilere, ''Ne çekiyorsun lan'' ve ''Canım çekti yaptım'' dediği görüldü.

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