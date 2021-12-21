Bursa'da rahatsızlanan sürücü kaza yaptı! Kalp masajıyla hayata döndürüldü | Video

BURSA'da kalp krizi geçiren Muammer Eren'in (55) kullandığı otomobil minibüse çarptı. Otomobilin camı kırılarak çıkarılan Eren, ilk yardım eğitimi olan bir kişinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Birgül Sokak'ta meydana geldi. Muammer Eren, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Eren'in kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kaza yapan otomobilin yanına gelenler, Eren'in baygın halde olduğunu gördü. Çevredekiler camı kırıp, Eren'i dışarıya çıkardı. Kalbi durduğu anlaşılan Eren'e, ilk yardım eğitimi olan Uğur Günay kalp masajı yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eren, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Eren, özel bir hastaneye sevk edildi. Eren'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Eren'in araçtan çıkarılıp, kalp masajı yapıldığı anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.Eren'e kalp masajı yapan boya satan bir iş yerinde çalışan Uğur Günay, "Aracın, bizim park halindeki aracımıza çarptığını gördük. Yanına gittik, sürücü kalp krizi geçiriyordu. Aracın kapıları kitliydi. Açmaya çalıştık, açamadık. Aracın camını kırdık. Sürücüyü dışarı çıkarıp kalp masajı yaptık. Görevimizi yaptık" dedi.