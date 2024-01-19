Bursa’da şafak operasyonuyla yakalanan 51 şüpheliden 37’si tutuklandı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda gözaltına alınan 51 torbacıdan 37'si tutuklandı. Yapılan operasyon çerçevesinde 12’si cezaevinde olmak üzere adli makamlara sevk edilen 51 şüpheliden 37’si tutuklandı. Adli makamlar şüphelilerin 8’i hakkında adli kontrol kararı verirken, 6’sı serbest bırakıldı. Operasyon anı helikopterle takip edilmiş ve kaçan bir kişi de havadan ve karadan takiple yakalanmıştı.
Nefes kesen operasyon anı kameraya yansırken, polisten kaçan bir şüpheli helikopterle tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adli makamlar tarafından 8'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6'sı serbest bırakıldı.
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