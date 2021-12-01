Bursa'da sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza! | Video
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İZMİR'den sahte plakalı otomobille yola çıkan Hasan Hüseyin D. (25), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye toplam 10 bin 724 TL ceza kesildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişinde kontrol noktası kurdu. Ekipler, şüphe üzerine ı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, otomobilin plakasının sahte olduğunu ve İzmir'den yolda çıktığı tespit edildi. Ekipler, otomobilin trafikten men edildiği, ayrıca sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ehliyetsiz araç kullandığını saptadı. Hasan Hüseyin D.'ye aracına sahte plaka takma suçundan 6 bin 687 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve trafikten men olan aracı kullanmaktan 1339 TL olmak üzere toplam 10 bin 724 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.