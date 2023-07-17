Bursa'da şaka gibi olay! 'Gölde boğuldu' diye aranıyordu, yürüyerek geldi | Video
Bursa'nın İznik ilçesinde göle giren 73 yaşındaki adamdan haber alınamayınca yakınları boğulduğunu ya da kaybolduğunu zannedip güvenlik güçlerine başvurdu. Jandarma ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği alanın farklı bölgesinden yüzerek çıkan adam herkesi yüreğine su serpti.
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