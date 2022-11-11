Video Yaşam Bursa'da şarampole devrilen ticari aracın alev topuna döndüğü anlar kamerada | Video
Bursa'da şarampole devrilen ticari aracın alev topuna döndüğü anlar kamerada | Video

Bursa'da şarampole devrilen ticari aracın alev topuna döndüğü anlar kamerada | Video

11.11.2022 | 08:45

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BURSA'nın Kestel ilçesinde, sürüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrilip alev aldı. Alev topuna dönen araçta mahsur kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Yaşar (40) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine şarampole devrildi. Hafif ticari araç motor kısmından alev alarak yanmaya başlarken, araçta mahsur kalan sürücü Yaşar, yoldan geçenler tarafından kurtarıldı. Aracın tamamını alevler sararken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan araç demir yığınına dönerken, Mehmet Yaşar ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan hafif ticari aracın alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaza ve yangın nedeniyle yol güvenliği alan jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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