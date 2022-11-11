Bursa'da şarampole devrilen ticari aracın alev topuna döndüğü anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
01:29
Edirne’de motosiklet anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı | Video 11.11.2022 | 09:43
05:01
01:12
00:14
Boğaz'da arızalanan 128 metre boyundaki yük gemisi kurtarıldı | Video 11.11.2022 | 08:44
03:49
Kurubaş Geçidi'nde sis trafiği olumsuz etkiledi | Video 11.11.2022 | 08:26
02:30
Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı | Video 11.11.2022 | 08:24
02:29
6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine operasyon | Video 11.11.2022 | 08:24
00:39
Tayland’da yolcu treni kamyonu ezdi | Video 10.11.2022 | 23:40
00:33
00:08
05:12
01:42
04:05
Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.11.2022 | 15:02
00:24
Edirne Selimiye camiisinin kubbesinde saygı duruşuna geçtiler | Video 10.11.2022 | 15:08
02:06
01:00
03:19
02:06
BURSA'nın Kestel ilçesinde, sürüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrilip alev aldı. Alev topuna dönen araçta mahsur kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Öte yandan hafif ticari aracın alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaza ve yangın nedeniyle yol güvenliği alan jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.