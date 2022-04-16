Video Yaşam Bursa'da şaşırtan görüntü: Motosiklete yüklediği araç kapısıyla trafikte böyle ilerledi | Video
Bursa'da şaşırtan görüntü: Motosiklete yüklediği araç kapısıyla trafikte böyle ilerledi | Video

Bursa'da şaşırtan görüntü: Motosiklete yüklediği araç kapısıyla trafikte böyle ilerledi | Video

16.04.2022 | 12:49

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OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da motosikletin üzerine yüklenen araç kapısı görenleri şaşkına çevirdi. O anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'da bir kişi motosikletine yüklediği araba kapısıyla yolculuk yapınca görenler şaşkına döndü. Tehlikeli yolculuk başka bir otomobil içerisinde bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

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