Bursa'da şaşırtan görüntü: Motosiklete yüklediği araç kapısıyla trafikte böyle ilerledi | Video

Bursa'da motosikletin üzerine yüklenen araç kapısı görenleri şaşkına çevirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir kişi motosikletine yüklediği araba kapısıyla yolculuk yapınca görenler şaşkına döndü. Tehlikeli yolculuk başka bir otomobil içerisinde bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.