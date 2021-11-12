Bursa'da servis aracı inşaat temeline uçtu: 1 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan Servis minibüsü, fabrika duvarı inşaatının temeline uçtu, sürücüsü yaralandı.
Kaza Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Mobilya fabrikasından işçi almaya giden sürücü Halil İ.(55) yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, fabrika duvarı inşaatının temeline uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.